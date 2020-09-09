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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

بـ2500 طلب.. «التموين» تستحوذ على «نصيب الأسد» من خدمات مصر الرقمية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 11:12 ص
الدكتور خالد العطار
الدكتور خالد العطار
طارق عتمان
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قال الدكتور خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتحول الرقمي والمشرف على منصة مصر الرقمية، إن 60 ألف مواطن سجلوا بياناتهم على المنصة حتى اليوم، بهدف الاستفادة من الخدمات الحكومية الرقمية المقدمة.

وأضاف العطار، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن 36140 طلب خدمة قدمت عبر المنصة حتى الآن، استحوذت خدمات التموين على نصيب الأسد منها بنحو 24644 طلبا، منها 23500 طلب مكتملة، و1144 غير مكتملة، ورفضت لعدم استحقاق المواطنين الدعم أو عدم اكتمال الأوراق.

وأكد نائب وزير الاتصالات، أن المنصة تتيح حتى الآن خمس حزم من الخدمات، تشمل 34 خدمة حكومية مميكنة وجار استكمال المنظومة وإتاحة نحو 70 خدمة تباعا، على أن تتم إتاحة نحو 155 خدمة قبل نهاية عام 2021، مشيرا إلى أن عدد الوكلاء المسجلين بالمشروع حاليا بلغ 48 وكيلا، ممن ينفذون الخدمات نيابة عن المواطن.

وأشار العطار إلى أن هناك إقبالا من المواطنين على استخدام منصة مصر الرقمية، وخاصة طلبات التوثيق والشهر العقاري، تلتها خدمات المحاكم، ثم مركباتي، ثم رخصتي، مشيرا إلى متابعة وزارة الاتصالات لآداء الخدمات على البوابة وأبرز التحديات والعمل على حلها.

وأكد أن منصة مصر الرقمية مؤمنة وتتيح السداد عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة، لافتا إلى أن الوزارة تعكف على توفير سبل الراحة للمواطنين وإتاحة طرق متعددة للاستفادة من المنصة، مضيفا أنه جار الإعداد لإتاحة تطبيقات على الهاتف المحمول قريبا.

وأوضح العطار، أن هناك بعض المواطنين واجهوا صعوبات في التسجيل وبعضها خاص بـ"رقم المصنع"، وهو الموجود في يسار البطاقة إلى جانب اسم الأم الأول وليس الاسم الكامل، بالإضافة إلى رقم المحمول، فهناك من يدخله بشكل خاطئ، ويشتكي كثير من المواطنين من هذه الأسباب البسيطة من عدم التسجيل على منصة مصر الرقمية.

وقال نائب وزير الاتصالات، إن الخدمات الحكومية المميكنة على المنصة حاليا تشمل حزم خدمات التموين والتقاضي والشهر العقاري والتوثيق والاستثمار والمرور والمحاكم، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تتبنى مشروع مصر الرقمية، الذي يعد أضخم مشروع لبناء مصر الرقمية.
بـ2500 طلب.. «التموين» تستحوذ على «نصيب الأسد» من خدمات مصر الرقمية
بـ2500 طلب.. «التموين» تستحوذ على «نصيب الأسد» من خدمات مصر الرقمية

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