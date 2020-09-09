حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 9 سبتمبر 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء ٩ سبتمبر، وفيما يخص برج الثور، قالت:الثورمهنيًا: يوم مناسب لك ويفتتح دورة من الحظ، وتستعيد نشاطك وعافيتك، وتتضح الصورة أمامك.عاطفيًا: تطورات إيجابية على الصعيد العاطفي، فكن مستعدًا لمرحلة مشرقة.صحيًا: ضاعف نشاطك الرياضي، واستغل الأوقات المتاحة أمامك للقيام بكل ما يريح أعصابك.