رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الثور الأربعاء 9 سبتمبر 2020

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:06 ص
برج الثور
برج الثور
سارة ساويرس
طباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم، الأربعاء ٩ سبتمبر، وفيما يخص برج الثور، قالت:

الثور

مهنيًا: يوم مناسب لك ويفتتح دورة من الحظ، وتستعيد نشاطك وعافيتك، وتتضح الصورة أمامك.

عاطفيًا: تطورات إيجابية على الصعيد العاطفي، فكن مستعدًا لمرحلة مشرقة.

صحيًا: ضاعف نشاطك الرياضي، واستغل الأوقات المتاحة أمامك للقيام بكل ما يريح أعصابك.

موضوعات متعلقة

خاص.. تحويل مسئولي الجبلاية السابقين والحاليين للنيابة العامة في قضية اختفاء الكئوس

«التموين» تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

11 عرضا خطيرا لنقص فيتامين «د»

صلى العشاء ومات فور الخروج من المسجد.. آخر صورة للطفل ضحية حادث الشرقية

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية

«التموين» تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

إزالة مزرعة سمكية أعلى سطح عقار بالمقطم

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

«لم أستطع مخالفة السادات.. لكني أحببته».. اعتراف توفيق الحكيم عن علاقته بـ«السادات»

كيف خدع «عبد الوهاب» أم كلثوم؟

«مسيرهم يعرفوا الحقيقية».. حكاية مقتل أسمهان وتسببه في إشاعات ضد أم كلثوم

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

خطر جديد يهدد مليار شخص حول العالم

تراجع عمليات تسليم طائرات «إيرباص» فى أغسطس دون إلغاءات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9-9-2020

مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة 2020 وأسعار التذاكر

مقالات الرأي
منى رجب
إبراهيم عبدالناصر.. السعى مفتاح تفوقه
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية للكنيسة «1-3»
ثروت الخرباوي
الإخوان جنود الصهيونية
ماجد حبته
الفصائل الفلسطينية اجتمعت.. وستجتمع!
المزيد

الثقافة

جورج فخرى يستعرض معالم القاهرة فى 44 صورة فوتوغرافية

تاريخ الأوبئة فى مصر محاضرة أونلاين لــ خلف الميرى

«سبيل الغارق.. الطريق والبحر» رواية جديدة لـ«ريم بسيونى»

الليلة.. مسعود شومان بضيافة «كل يوم شاعر»