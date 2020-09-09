خطوات نظام التحسين في الثانوية العامة 2021

نظام التحسين في الثانوية العامة





نظام التحسين في الثانوية العامة 2021 وأعلن شوقي، عن عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة، بفرصة امتحان إضافية للطلاب في يونيو وأخرى في شهر أغسطس على أن يتم احتساب المجموع الأعلى، مشيرًا إلى أن الامتحان سيكون إلكترونيًا ويتم تصحيحه باستخدام نظام التقييم الجديد.



وأوضح الدكتور طارق شوقي أنه يسمح للطالب حضور كل الامتحانات فإذا حصل على درجة قليلة في الفيزياء على سبيل المثال يمكنه الحصول علي فرصة ثانية ويتم الأخذ بالدرجة الأعلى. وأعلن شوقي، عن عودة نظام التحسين لطلاب الثانوية العامة، بفرصة امتحان إضافية للطلاب في يونيو وأخرى في شهر أغسطس على أن يتم احتساب المجموع الأعلى، مشيرًا إلى أن الامتحان سيكون إلكترونيًا ويتم تصحيحه باستخدام نظام التقييم الجديد.وأوضح الدكتور طارق شوقي أنه يسمح للطالب حضور كل الامتحانات فإذا حصل على درجة قليلة في الفيزياء على سبيل المثال يمكنه الحصول علي فرصة ثانية ويتم الأخذ بالدرجة الأعلى.



وأضاف وزير التعليم، أن الطالب الذى يرسب سيكون له فرصة ثانية أيضا وليس دور ثاني، مشيرا إلى أنه يدرس أنه يتم إتاحة 3 فرص للطلاب.



تجدر الإشارة إلى أن التقييم في الثانوية العامة 20202021 سيكون بالاعتماد على الآتي:



امتحان الكتروني يتم تصحيحه بصورة إلكترونية باستخدام نظام التقييم الجديد.

تصميم 4 نماذج امتحان مختلفة.

إنشاء بنوك أسئلة لتقديم نماذج امتحانات مختلفة بنفس درجة الصعوبة للسيطرة على الغش.

سيتم إتاحة فرصة امتحان إضافية للطلاب على أن يتم احتساب المجموع الأعلى (امتحان في شهر يونيو وفرصة أخرى للتحسين في شهر أغسطس).

التشعيب في الثانوية تابع أيضاً: نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية موعد بدء الدراسة 2020.. وتفاصيل قرارات وزير التربية والتعليم بخصوص العام الدراسي الجديد





كما استجابت وزارة التربية والتعليم لرغبة الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعريب لمادة الجيولوجيا لطلاب مدارس اللغات.

وطمأنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة بأنه لم يتم إلغاء التشعيب، حيث أكدت أن التشعيب قائم لهذا العام 2021، وسيكون "علمي علوم، وعلمي رياضة".كما استجابت وزارة التربية والتعليم لرغبة الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه سيكون هناك تعريب لمادة الجيولوجيا لطلاب مدارس اللغات.

يبحث طلبة وطالبات الثانوية العامة، عن تفاصيل، بعد أن أعلن عنه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، فى شكل التقييم فى الثانوية العام 2021.