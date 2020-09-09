10 سنوات سجن و100 ألف غرامة لتاجر هيروين في أوسيم

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، كهربائي بالسجن المشدد 15عاما لاتجاره في مخدر "الهيروين" بأوسيم، وتغريمه 100 ألف جنية، ومصادرة المضبوطات.صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالشافي السيد عثمان رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد رشدي أبو النجا وياسر علي الزيات الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر أشرف صلاح.وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهم "شريف. ع"، 30 سنة، كهربائي، بالاتجار بمخدر الهيروين وترويجه على عملائه.وأضافت تحريات معاون مباحث قسم شرطة أوسيم، بأنه نفاذا لإذن النيابة العامة انتقل لمكان تواجد المتهم وضبطه وبتفتيشه عثر على كمية من لفافات الهيروين المخدر ومبلغ مالي محصلة نشاطه الإجرامي وهاتف محمول يتواصل من خلاله لتوزيع المواد المخدرة.وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات (94) لفافة بداخلها مسحوق بيج اللون ثبت أنه للهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من جداول قانون وأحالت النيابة المتهم للجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المشدد 15 عاما.