رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

خطر جديد يهدد مليار شخص حول العالم

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:09 ص
النزوح
النزوح
وكالات
طباعة
ظهر تحليل جديد للتهديدات البيئية على مستوى العالم أن أكثر من مليار شخص يواجهون خطر النزوح بحلول عام 2050 نتيجة النمو السكاني السريع وعدم الحصول على الغذاء وزيادة الكوارث الطبيعية.

ويستخدم سجل التهديدات البيئية بيانات من الأمم المتحدة ومصادر أخرى، جمعها معهد الاقتصاد والسلام، في تقييم ثمانية تهديدات للبيئة، والتنبؤ بالدول والمناطق الأكثر عرضة للخطر، ومعهد الاقتصاد والسلام هو مركز أبحاث يصدر مؤشرات سنوية عن الإرهاب والسلام.

ومع توقع زيادة عدد سكان العالم إلى نحو 10 مليارات بحلول عام 2050، مما يؤدي إلى تكثيف التدافع على الموارد وتأجيج الصراعات، يبين البحث أن ما يصل إلى 1.2 مليار شخص يعيشون في المناطق المعرضة للخطر في إفريقيا جنوب الصحراء، وآسيا الوسطى والشرق الأوسط، قد يجبرون على الهجرة بحلول عام 2050.

وبالمقارنة أدت العوامل البيئية والصراع إلى نزوح نحو 30 مليونا في عام 2019، بحسب التقرير.

وقال ستيف كيلي، مؤسس معهد الاقتصاد والسلام: "ستكون لهذا الأمر آثار اجتماعية وسياسية كبيرة، ليس فقط في العالم النامي، ولكن أيضا في البلدان المتقدمة، حيث سيؤدي النزوح الجماعي إلى تدفقات أكبر للاجئين إلى البلدان الأكثر تقدما".

ويصنف السجل التهديدات فئتين رئيسيتين: الأمن الغذائي وندرة المياه والنمو السكاني في فئة واحدة، والكوارث الطبيعية ومنها الفيضانات والجفاف والأعاصير وارتفاع مستوىات البحر وزيادة درجات الحرارة، في الفئة الأخرى.

والنتيجة هي تقييم قائم على التحليل لعدد التهديدات التي تواجهها كل دولة من 150 دولة، وقدرتها على تحملها.

وفي حين أن البعض، مثل الهند والصين، أكثر عرضة للتهديدات، بسبب شح المياه في العقود المقبلة، يواجه البعض الآخر، مثل باكستان وإيران وموزمبيق وكينيا ومدغشقر، مزيجا خطرا من التهديدات، فضلا عن تقلص القدرة على التعامل معها.

ووجد التحليل المؤلف من 90 صفحة أن "هذه الدول مستقرة على نطاق واسع الآن، لكنها معرضة بشدة للتهديدات البيئية والسلام الإيجابي المتراجع والمتدهور، مما يعني أنها أكثر عرضة للانهيار في المستقبل".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

55 ألف مواطن سجلوا بياناتهم على منصة مصر الرقمية حتى الآن

«التموين» تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية

صلى العشاء ومات فور الخروج من المسجد.. آخر صورة للطفل ضحية حادث الشرقية

الصور

image description

الفنان محمد رمضان يدعم مستشفى «أهل مصر» لضحايا الحروق

image description

مؤتمر صحفي لـ رمضان صبحي

image description

الأهلي يتخطى كمين حرس الحدود

image description

أرض الإبداع.. «الدستور» داخل جامعات المعرفة بالعاصمة الجديدة (صور)

image description

نيللي كريم فراشة في أحدث جلسة تصوير شاطئية (صور)

الأكثر قراءة

موعد تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر بوابة الحكومة الإلكترونية

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2020.. لطلاب الثانوية العامة رابط بوابة الحكومة المصرية

«التموين» تبدأ نقل الزوجة إلى بطاقة الزوج على البوابة الرقمية

إزالة مزرعة سمكية أعلى سطح عقار بالمقطم

إنفوجراف

image description

تفاصيل استيلاء صلاح دياب على مصنع فى السويس وأرض مسجد بالبساتين

image description

تفاصيل مصرع طفل في حمام سباحة نادي الزمالك (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن سيارة ياسمين صبري الجديدة (انفوجراف)

image description

كل ما تريد معرفته عن مشروع «إنفاذ القانون 2030» (إنفوجراف)

أيام زمان

عمر الشريف رفض دورين «تاريخيين».. فأصبحا أهم أدوار يحيى الفخرانى وجميل راتب

«لم أستطع مخالفة السادات.. لكني أحببته».. اعتراف توفيق الحكيم عن علاقته بـ«السادات»

كيف خدع «عبد الوهاب» أم كلثوم؟

«مسيرهم يعرفوا الحقيقية».. حكاية مقتل أسمهان وتسببه في إشاعات ضد أم كلثوم

نجم الساعة

مافيا السوشيال ميديا.. كيف تحولت «الأكونتات الوهمية» لمعاداة مصر؟

منوعات

خطر جديد يهدد مليار شخص حول العالم

تراجع عمليات تسليم طائرات «إيرباص» فى أغسطس دون إلغاءات

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الأربعاء 9-9-2020

مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة 2020 وأسعار التذاكر

مقالات الرأي
منى رجب
إبراهيم عبدالناصر.. السعى مفتاح تفوقه
د.مينا بديع عبدالملك
قصة الأسقف الزاهد فى المناصب الرسمية للكنيسة «1-3»
ثروت الخرباوي
الإخوان جنود الصهيونية
ماجد حبته
الفصائل الفلسطينية اجتمعت.. وستجتمع!
المزيد

الثقافة

جورج فخرى يستعرض معالم القاهرة فى 44 صورة فوتوغرافية

تاريخ الأوبئة فى مصر محاضرة أونلاين لــ خلف الميرى

«سبيل الغارق.. الطريق والبحر» رواية جديدة لـ«ريم بسيونى»

الليلة.. مسعود شومان بضيافة «كل يوم شاعر»