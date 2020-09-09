هبوط كبير في إيرادات «الحوت الأزرق»

حقق فيلم «الحوت الأزرق» إيرادات هزيلة ضمن الأفلام المعروضة في دور العرض السينمائية خلال الفترة الحالية.وشهدت إيرادات الفيلم طبقًا لما قاله مصدر من داخل شركة «دولار فيلم»، هبوطًا كبيرًا، إذ حقق إيرادات أمس بلغت 31 ألف جنيه وهي إيرادات هزيلة جدًا.«الحوت الأزرق» تأليف أسامة حسام الدين، إخراج علاء مرسي، بطولة راندا البحيري، نيرمين محسن، حسني شتا، علاء مرسي.