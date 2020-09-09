فرنسا تحذّر بريطانيا من فشل مفاوضاتها التجارية مع الاتحاد الأوروبي

قال وزير التجارة الفرنسي فرانك ريستر إنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق ينظم العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروجها من الاتحاد، ما دامت لا ترغب في القبول بالقواعد التي تضمن العلاقات العادلة مع الاتحاد الأوروبي.وفي مقابلة مع صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية، قال الوزير الفرنسي إن أي اتفاق محتمل للتجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا سيكون شاملا وقابلا للتطبيق ولن يسمح بأي إغراق مالي أو اجتماعي لأي طرف ويتضمن حق سفن الصيد التابعة لدول الاتحاد الأوروبي بالدخول إلى المياه البريطانية.ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، عن الوزير القول إنه في أي اتفاق يكون هناك حل وسط يمكن الوصول إليه، لكن هذا الأمر غير متحقق في هذه اللحظة من المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لأن بريطانيا لا تريد أن تتحرك بالنسبة للقضية الحيوية وهي القدرة على ضمان أن يكونالاتفاق عادلا.وأشار وزير التجارة الفرنسي إلى وجود تغييرات سريعة للرأي في أوروبا بشأن الحاجة إلى أن يكون الاتحاد الأوروبي قوة تضمن احترام بعض المبادئ مثل الالتزام المتبادل بالاتفاقيات والتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري والتنوع الأحيائي.