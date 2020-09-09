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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

في عيده الـ68.. «الزراعة»: مصر تضع «الفلاح» نصب عينيها دائما

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 10:11 ص
السيد القصير
السيد القصير
عبدالناصرمحمد
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هنأ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فلاحي ومزارعي مصر، بمناسبة العيد الـ68 للفلاح المصري.

وقال القصير، في بيان اليوم، إن الفلاح المصري له دور مهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري، التنمية الاقتصادية، لافتا إلى أن معدنه الأصيل تجلى في وقت المحن والشدائد التي مر بها الوطن، حيث لم يتخل أبدا عن دوره في الإنتاج على مر العصور، حتى في أوقات الحروب والثورات التي كان دائما في طليعتها.

وأضاف وزير الزراعة، أن الفلاح المصري لم يتوقف عن العمل والإنتاج حتى في ظل أزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل سلبي على القطاعات الإنتاجية بكل دول العالم، الأمر الذي ترتب عليه عدم وقوع أزمة في توفير الغذاء، بل وارتفعت خلالها كمية الصادرات الزراعية المصرية، ونجحت في غزو أسواق مختلفة دول العالم.

وقال القصير، إن الحكومة المصرية تقدر ما يبذله الفلاح المصري من جهود، وتضعه دائما نصب أعينها، وتحرص على التيسير عليه ورفع العبء عن كاهله، وتوفير كل مستلزمات الإنتاج الزراعي له، ودعمه وإرشاده بالنظم والممارسات الزراعية الحديثة، ليواكب التطور العالمي في قطاع الزراعة، لافتا إلى أن هذا الأمر، يعد منظومة متكاملة للتخطيط تتطلب اتباع المزارعين لكافة الإرشادات والتوصيات التي تصدر عن الحكومة والوزارة.

وأكد أن الوزارة تسخر كل أجهزتها التنفيذية والبحثية، لخدمة الفلاح المصري، وتقديم أشكال الدعم كافة له لزيادة الإنتاجية ورفع مستوى معيشته.

والجدير بالذكر أن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وجه التهنئة إلى فلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، معربا عن تقديره لكل ما يقوم به المزارع المصري، لتحقيق التنمية المصرية.

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