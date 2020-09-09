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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

وزيرا «قطاع الأعمال» و«النقل» يبحثان تعزيز التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 09:56 ص
هشام توفيق والفريق
هشام توفيق والفريق كامل الوزير
أسامة الشندويلي
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- وزيرا قطاع الأعمال والنقل يبحثان مع المجالس التصديرية سبل تعزيز التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة

- هشام توفيق: جادون في إعادة تسيير "خط الرورو" إلى جنوب أوروبا

- حزمة خدمات لوجستية عبر مبادرة "جسور".. وإدارتها بواسطة مشغل عالمي

- وكتالوج الكترونى للمنتجات المصرية لفتح أسواق خارجية جديدة

- كامل الوزير: جار تطوير الموانئ المصرية ووسائل النقل البحري

- تضافر جهود الوزارات المختلفة لتشجيع التجارة الخارجية

عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعا موسعا مع رؤساء المجالس التصديرية، بحضور عدد من قيادات وزارات قطاع الأعمال العام والنقل والتجارة والصناعة، لبحث سبل تنشيط وزيادة الصادرات المصرية وفتح أسواق خارجية جديدة، بمقر شركة النصر للتصدير والاستيراد التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، استعرض خلاله احتياجات المجالس التصديرية والاستماع إلى مقترحاتهم بشأن آليات تنشيط وزيادة الصادرات المصرية.

واستعرض هشام توفيق رؤية وزارة قطاع الأعمال العام للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر والاتفاقيات الدولية، من خلال دراسة انتهاج مسار جديد غير تقليدي للتصدير السلع والمنتجات المصرية في الأسواق الإفريقية، وتحديد احتياجات الدول الإفريقية من السلع والمنتجات المصرية خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية، مع إحياء وتسيير سفن الدحرجة "الرورو" إلى جنوب أوروبا، أخذا في الاعتبار أن مصر البوابة الشمالية لإفريقيا وأوروبا تعد الشريك التجاري الأكبر لمصر.

وفي هذا الإطار، استعرض الوزير تفاصيل مبادرة "جسور" التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام العام الماضي، وتشمل تقديم حزمة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات متضمنة الترويج والوساطة، استنادا لما تمتلكه الشركات التابعة من إمكانات في مجالات النقل البحري والبري والشحن والتفريغ والتخليص الجمركي والتجارة الخارجية والملاحة البحرية.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام، أن "جسور" تتضمن حزمة الخدمات اللوجستية التالية: النقل البري للبضائع، التجميع، النقل البحري للبضائع، التخليص الجمركي، التخزين، إضافة إلى توفير التأمين على البضائع وخدمات الوساطة والتسويق لفتح أسواق جديدة، لافتا إلى أنه تم إطلاق الجسر الأول من العين السخنة إلى مومباسا في كينيا للوصول إلى دول شرق إفريقيا على أن يتم لاحقا إطلاق جسور أخرى إلى غرب إفريقيا وجنوب أوروبا.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أنه يتم حاليا تنفيذ خطة لإعادة هيكلة شركات التجارة الخارجية التابعة للوزارة، لتقوم بدورها المنشود في تقديم خدمات الوساطة والتسويق، مع إضافة نشاط توفير الخدمات اللوجستية من خلال نافذة واحدة بأفضل الأسعار.

وأضاف أنه يجري حاليا الإعداد للتعاقد مع مشغل عالمي متخصص ذى خبرة في مجال توفير وإدارة الخدمات اللوجستية لوضع الأسس ونظم العمل للتشغيل ونقل الخبرة للعاملين في قطاع التجارة الخارجية، والتعاون في ميكنة نظم العمل في إطار مشروع الوزارة للتحول الرقمي بشركاتها التابعة وإدخال نظام تخطيط وإدارة الموارد "ERP"، كما تم تكليف استشاري متخصص لإعداد دراسة لتحديد أفضل المواقع لتوفير خدمة التخزين في الدول الإفريقية، والتي كشفت نتائجها الأولية عن أن أفضل السبل لتوفير هذه الخدمة هو إيجار مساحات في المستودعات القائمة لانتشارها بالدول الإفريقية بدلا من إنشاء مخازن جديدة.

وأشار توفيق إلى أن الوزارة كانت حريصة على مواكبة الأساليب التكنولوجية الحديثة في الترويج للمنتجات، حيث تم تطوير كتالوج إلكتروني للمنتجات المصرية ومدخلاتها، وتوقيع بروتوكولات مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات وهيئة الاستثمار للتعاون في هذا الشأن، وتعريف أعضائهم بالكتالوج الإلكتروني ومساعدتهم في إدخال بياناتهم للاستفادة خدمات الترويج التي يوفرها.

من جهته، أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، على تضافر الجهود بين الوزارات المختلفة، لتشجيع التجارة الخارجية استنادا لإمكانات الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والمناطق اللوجستية ومواقع التخزين في الموانئ، مشيرا إلى أن وزارة النقل لديها شركتان للنقل البحري السريع لنقل المبردات، وهما شركة القاهرة للعبارات وشركة الجسر العربي ويعملان في مجال نقل الصادرات من الحاصلات الزراعية والسلع سريعة التلف لنقل هذه المبردات بالعبارات السريعة الي المملكة السعودية ودول الخليج العربي والعراق والأردن وسوريا كما لديها هيئة وادي النيل التى تعمل في مجال تشغيل سفن النقل النهري للبضائع والركاب بين مصر والسودان، مضيفا أن وزارة النقل لديها حاليا خطة طموحة للتوسع في دعم الشركتين ودعم هيئة وادي النيل للملاحة النهرية عن طريق تدعيمها بعدد من العبارات والسفن العاملة على هذه الخطوط.

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة حريصة على التفعيل المستمر لمنظومة النقل متعدد الوسائط بين الموانئ البحرية ومراكز التوزيع والاستهلاك، خاصة مع الطفرة الكبيرة التي حدثت في مصر في مجال الطرق والكباري والنقل البري، والتي انعكست على تقدم مصر 90 مركزا في مجال جودة الطرق وفقا لمؤشر التنافسية الدولية.

ولفت الوزير إلى أن العمل مستمر على تفعيل ربط الموانئ بالنقل النهري والسكك الحديدية، ومشيرا إلى نجاح ميناء دمياط في استعادة نقل القمح عبر الميناء النهري بعد توقف 3 سنوات، كما أن ميناء الإسكندرية لديه ميناء نهري وحاليًا جار تنفيذ خطة لتطوير هويس المالح، بالإضافة إلى أنه سيتم ربط ميناء الإسكندرية بالميناء الجاف الجاري إنشاؤه في 6 أكتوبر بخطوط سكك حديدية لنقل الحاويات بين ميناء الإسكندرية البحري وميناء 6 أكتوبر البري وإنهاء إجراءات الإفراج بالسادس من أكتوبر للسلع الصادرة والواردة لتخفيف الأعباء على الموانئ، لافتا إلى أنه في مواسم الذروة للصادرات المصرية يتم توجيه الموانئ لتنفيذ مسارات سريعة للصادرات بدون تكدس على البوابات ولسرعة إنهاء الإجراءات حفاظا على سلامة وجودة السلع.

واستعرض وزير النقل جهود التطوير في وسائل النقل البحري وتطوير مختلف الموانئ البرية والجافة، وتحديث وتحسين وسائل الكشف على البضائع والتأمين، مشيرا إلى أهمية وجود مناطق لوجستية في المدن الصناعة لتسهيل وتشجيع التجارة الخارجية.

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