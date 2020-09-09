النفط يواصل التراجع مع مخاوف بشأن كورونا

تراجعت العقود الآجلة للنفط مجددا اليوم الأربعاء بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض الدول في تقويض الآمال بتعاف منتظم للطلب العالمي.وتراجع خام برنت 25 سنتا أو ما يعادل 0.6% إلى 39.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0455 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط ما يزيد عن خمسة بالمئة أمس الثلاثاء لأقل من 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو.وهبط الخام الأمريكي 28 سنتا أو ما يعادل 0.8% إلى 36.48 دولار للبرميل بعد أن انخفض نحو 8% في الجلسة السابقة.ويُتداول الخامان القياسيان عند نحو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.والأزمة الصحية العالمية مستمرة في الاتساع بلا هوادة مع ارتفاع الحالات في الهند وبريطانيا العظمى وإسبانيا وعدة مناطق من الولايات المتحدة.وقال "أوراسيا" في مذكرة، إن التفشي يهدد الآمال بتعاف اقتصادي عالمي، ما قد يقلص الصلب على أنواع الوقود من وقود الطائرات إلى الديزل، على الرغم من أن انخفاض الأسعار قد يرفع أرباح مصافي التكرير لتعود إلى المنطقة الإيجابية.وساعدت تخفيضات قياسية للإمدادات تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، في دعم الأسعار، لكن في ظل أرقام اقتصادية قاتمة تُعلن بشكل شبه يومي، فإن توقعات الطلب على النفط تظل سلبية.