4 طرق آمنة لممارسة الرياضة أثناء جائحة كورونا

أهم الرياضات التي بها تباعد اجتماعي ويجب عليك ممارستها:

رياضة ركوب الدراجة:

رياضة الجولف:

رياضة التجديف:

رياضة التنس:

رياضة السباحة:

يمكنك ممارسة الرياضة وتجنب الإصابة بفيروس كورونا عن طريق اختيار الرياضات والتدريبات التي يسهل القيام بها نسبيًا أثناء التباعد الاجتماعي وحسب موقع " "reader's diges "تقول الدكتورة شيما ميلتون، طبيبة أمراض الرئة المعتمدة من مجلس الإدارة في مركز UCLA الطبي في سانتا مونيكا إن فيروس كورونا الجديد لا يزال نشطًا للغاية ويدمر المجتمعات في جميع أنحاء البلاد.و تقول ميلتون: "يجب ان نتعايش مع الفيروس ونتنقل في حياتنا من حولنا"،مضيفة: يجب علينا مواصلة التمرين مع ضمان بقائنا يقظين لتجنب الفيروس القاتل، فممارسة الرياضة أمرًا مهمًا في الوقت الحالي، خاصةً بسبب القلق والاضطرابات النفسية التي يعاني منها الأشخاص بسبب القلق والخوف من هذا الفيروس، لذلك يجب عمل الأتى:1- حافظ على مسافة 6 أقدام على الأقل من الفصل مع الآخرين.2-ارتدِ قناعًا، خاصةً عندما يكون التباعد الجسدي صعبًا.3 -التزم بالتمارين الرياضية في الهواء الطلق عندما يكون ذلك ممكنًا، خاصةً إذا كنت تمارس تمارين شاقة ولا يمكنك ارتداء قناع.4- قم بتنظيف وتطهير المعدات المشتركة.رياضة المشي أو الجريسواء كنت تفضل المشي أو الجري، فإن مجرد الخروج وتحريك جسمك سيكون أمرًا رائعًا لك جسديًا وعقليًا.ركوب الدراجة بمفردك يمكن أن يبقيك نشيطًا وبعيدًا اجتماعيًا لأميال إنها أيضًا بديل رائع لوسائل النقل العام إذا كنت تعيش في مدينة.أكدت "ميلتون" أن لعبة الجولف هي واحدة من أفضل الرياضات التي تتباعد عن المجتمع،: "لا تقف على مقربة منك عندما تتجمع في صندوق الإنطلاق أو حول المنطقة الخضراء، لكن الرياضة تفسح المجال بشكل طبيعي للمباعدة بعد الانطلاق والتقاط لقطات مختلفة ".يمكن أن يكون التجديف نشاطًا فعالًا للغاية يمكن القيام به بأكبر قدر من التباعد". التجديف بالكاياك هو تمرين رائع للجزء العلوي من الجسم، ويمكن القول إنه لا يوجد مكان أكثر أمانًا للتواجد في وسط بحيرة في قوارب الكاياك الخاصة بك، على بعد مئات الأقدام من أقرب شخص.فيما يتعلق بالبعد وعدم القلق بشأن قطرات الجهاز التنفسي، فإن التنس ورياضات المضرب الأخرى هي خيارات جيدة.لم تكن هناك تقارير عن انتقال Covid-19 في حمامات السباحة" بينما تعتبر رياضة فردية وآمنة أثناء تفشي الوباء.