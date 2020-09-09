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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استمرار الحملات التفتيشية على محلات المبيدات بالفيوم (صور)

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 08:13 ص
جريدة الدستور
الفيوم - زينب علاء
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أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم، أن إدارة المكافحة بالمديرية شنت حملة مكبرة على محال الاتجار فى المبيدات الزراعية، بمحافظة الفيوم، وذلك بالتنسيق بين قسم الرقابة على المبيدات بمديرية الزراعة بالفيوم ومباحث التموين، وشرطة البيئة والمسطحات المائية.

شدد وكيل الوزارة على إدارة المكافحة بالمديرية بقيادة المهندس فؤاد محمد مدير عام الإدارة بضرورة تكثيف حملات الرقابة على منافذ ومحال الاتجار فى المبيدات والمخصبات والأسمدة الزراعية، وإحكام الرقابة على سوق المبيدات ومنع تسرب أي أصناف غير آمنة إليها، وذلك حفاظًا على الزراعة المصرية وصحة المواطنين.

قاد الحملة المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابة على المبيدات بالمديرية، بالمرور على المحلات بمركز سنورس بقري بيهمو والكعابي الجديدة، وأيضًا على قرى ابوكساه وأبو جنشو وسنرو القبلية ومركز إبشواي.

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