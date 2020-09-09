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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب: أمرت بإنشاء قوات فضائية شبيهة بقوات روسيا والصين

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:40 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه أمر بإنشاء قوات فضائية في بلاده تحاكي قوات روسيا والصين.

وفي حديثه إلى أنصاره بولاية كارولينا الشمالية، قال ترامب إن قوات الفضاء الأمريكية لم تكن ضمن قائمة وعود حملته الانتخابية. وأضاف: "أدركت هذا فقط بعد أن أصبحت رئيسا، لأنني رأيت ما تفعله روسيا والصين. وقلت إنه يتعين علينا أن نفعل الشيء نفسه".

وتابع الرئيس الأمريكي: "لم يكن الأمر سهلا. كان صعبا للغاية"، في إشارة إلى تشكيل هذه القوات.

واعتمد ترامب رسميا تمويل هيئة عسكرية جديدة مختصة بالفضاء تحمل اسم "قوة الفضاء الأمريكية" في شهر ديسمبر الماضي.

وتعد هذه القوة العسكرية الأولى التي يتم إنشاؤها في البلاد منذ أكثر من 70 عاما، وتندرج ضمن القوات الجوية الأمريكية، وقد وصف ترامب الفضاء وقتها بأحدث ساحة للحرب في العالم.

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