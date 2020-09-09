لا إصابات محلية جديدة بكورونا فى الصين
الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:58 ص
وكالاتطباعة
قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل إصابات محلية جديدة بـ"كوفيد-19" يوم الثلاثاء.
وقالت في تقريرها اليومي إنه قد تم تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين بـ"كوفيد-19" وافدتين من خارج البر الرئيسي الصيني.
وتابعت أن خمس حالات جديدة يشتبه في إصابتها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سجلت في بلدية شانغهاي، ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.
وقالت في تقريرها اليومي إنه قد تم تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين بـ"كوفيد-19" وافدتين من خارج البر الرئيسي الصيني.
وتابعت أن خمس حالات جديدة يشتبه في إصابتها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سجلت في بلدية شانغهاي، ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.