لا إصابات محلية جديدة بكورونا فى الصين

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الأربعاء، إن البر الرئيسي الصيني لم يسجل إصابات محلية جديدة بـ"كوفيد-19" يوم الثلاثاء.وقالت في تقريرها اليومي إنه قد تم تسجيل حالتي إصابة مؤكدتين بـ"كوفيد-19" وافدتين من خارج البر الرئيسي الصيني.وتابعت أن خمس حالات جديدة يشتبه في إصابتها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني سجلت في بلدية شانغهاي، ولم تسجل حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض.