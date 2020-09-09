أكثر من 27.72 مليون مصاب بفيروس كورونا حول العالم

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 27.72 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم ووصل عدد حالات الوفاة جراء الإصابة به إلى 900.878 حالة.وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 6.513.962 إصابة و194.030 وفاة.وجاءت الهند في المركز الثاني مسجلة 4.367.436 إصابة و73.923 وفاة.وحلت البرازيل في المركز الثالث مسجلة 4.165.124إصابة و127.517 وفاة.وجاءت روسيا في المركز الرابع حيث سجلت 1.035.789 إصابة و17.993 حالة وفاة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.