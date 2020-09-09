واشنطن تدرس فرض عقوبات على بيلاروس بسبب «خطف» زعيمة المعارضة

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تدرس فرض عقوبات على المتورطين في "انتهاكات لحقوق الإنسان والقمع في بيلاروس".وأشار "بومبيو"، في بيان إلى "ما يتردد عن اختطاف" زعيمة الاحتجاج في بيلاروس ماريا كاليسنيكافا إلى جانب ناشطين اثنين آخرين.وأضاف بومبيو: "تدرس الولايات المتحدة، بالتنسيق مع شركائنا وحلفائنا، فرض عقوبات مستهدفة إضافية للترويج لمحاسبة أولئك المتورطين في انتهاكات لحقوق الإنسان والقمع في بيلاروس".ودعا السلطات البيلاروسية إلى "إنهاء العنف ضد شعبها، والإفراج عن جميع المعتقلين ظلما والدخول في حوار هادف مع ممثلين حقيقيين للمجتمع البيلاروسي".