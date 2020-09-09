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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

تراجع عمليات تسليم طائرات «إيرباص» فى أغسطس دون إلغاءات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 03:06 ص
إيرباص
إيرباص
وكالات
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سلمت شركة تصنيع الطائرات الأوروبية "إيرباص" 39 طائرة لعملائها في أغسطس، دون إلغاء صفقات، مع تعامل الشركة مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت الشركة في مدينة تولوز الفرنسية الثلاثاء بعد إغلاق التداول أن عدد الطائرات التي تم تسليمها يقل بـ10 طائرات عن شهر يوليو.

وأعلنت إيرباص عن بيع طائرة واحدة في أغسطس وهي من طراز (إيه 320 نيو).

وبسبب الانخفاض الكبير في حركة الملاحة الجوية الناجم عن جائحة كورونا، تخطط العديد من شركات الطيران لقبول الطائرات المطلوبة في وقت لاحق وتتفاوض مع الشركات المصنعة لتقديم تنازلات.

ومع ذلك، تمكنت إيرباص حتى الآن من تفادي إلغاء طلبيات إلى حد كبير، حيث تم إلغاء طلب طائرة واحدة في يونيو.

وبحسب الشركة، لم تكن هناك صلة لإلغاء طلب 66 طائرة في الربع الأول، بجائحة فيروس كورونا.

وقد تحقق هدف الشركة بتسليم 880 طائرة تجارية هذا العام في بداية الجائحة.

إلى جانب ذلك، خفضت الإدارة خطط الإنتاج وخفضت 15 ألف وظيفة من بين 90 ألفا في قسم الطائرات التجارية.

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