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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 642.860 والوفيات 68.484

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:16 ص
المكسيك
المكسيك
وكالات
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أفادت بيانات محدثة لوزارة الصحة أن المكسيك سجلت 5351 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و703 وفيات في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، ليصل إجمالي الحالات إلى 642860 والوفيات إلى 68484.

وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات المؤكدة أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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