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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شركة أسترازينيكا توقف تجاربها على لقاح كورونا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:26 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
وكالات
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أوقفت شركة الأدوية العملاقة "أسترازينيكا" مؤقتا تجاربها على لقاح مضاد لفيروس كورونا، بسبب ظهور "مرض محتمل وغير مبرر" في إحدى التجارب، بحسب ما ذكره متحدث باسم الشركة يوم الثلاثاء.

وتعمل الشركة مع جامعة أوكسفورد البريطانية لتطوير اللقاح، الذي بدأت اختبارات المرحلة المتأخرة عليه الأسبوع الماضي.

وبحسب موقع "ستات" الإخباري الطبي، فإنه تم رصد رد فعل معاكس لدى أحد المشاركين في التجربة التي تجرى في بريطانيا.

وأوقفت الشركة طواعية التجارب على لقاح أوكسفورد لمراجعة سلامة البيانات والتحقق، فيما وصفته بإجراء روتيني بمثل تلك التجارب.

يشار إلى أن أسترازينيكا هي واحدة من تسع شركات دوائية تعهدت أمس الثلاثاء بـ"التمسك بنزاهة العملية العلمية" وسط ضغوط لإنتاج لقاح سريعا.

وتتم تجربة اللقاح في الولايات المتحدة وبريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.

وكان من المقرر أن يتلقى حوالى 50 ألف شخص ذلك اللقاح بشكل إجمالي.

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