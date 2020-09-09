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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

دار الرافدين تطرح كتاب «قصائد نثر» للروسى إيفان تورجينيف

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:46 ص
قصائد نثر
قصائد نثر
نضال ممدوح
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صدر حديثًا عن دار الرافدين للنشر الترجمة العربية لكتاب "قصائد نثر"٬ تأليف الكاتب الروسي٬ إيفان تورجينيف٬ ونقله للعربية وقدم له قحطان جاسم. ويقع الكتاب في 203 صفحة من الحجم الوسط.

وعن الكتاب يقول مترجمه في تقديمه:"يضم هذا الكتاب جانبَا أدبيَا غير معروف عن الروائي والأديب الروسي الكبير إيفان تورجينيف، وأعني به كتابته لشكل جديد من النصوص، أطلق عليها قصائد نثر. وهي مجموعة من النصوص التي أخذت شكل حكايات قصيرة، لكنها تنفتح على أسلوب القصيدة المكثف في صورها وثيماتها ومعانيها. تكمن أهمية هذه القصائد في أنها تكشف جانبًا من النقاشات الدائرة حول قصيدة النثر، وروادها، وأصولها.

كما تكشف لنا النصوص التالية، أن رواد قصيدة النثر، وليس كما أشيع حتى الآن، ليس هم الفرنسيون فقط، بل أنها تستمد عناصرها من جهات مختلفة في العالم. طبعت قصائد تورجينيف النثرية لأول مرة في جريدة «البشير الأوروبي» في عام 1882، سمّاها سنيليا. وقد أوضح ايفان تورجينيف في واحدة من رسائله، التي عزم أن تكون مقدمة للقصائد أعزائي القرّاء، لا تقرؤوا هذه القصائد دفعة واحدة، إذ أنها من المحتمل أن تنهككم، وبالتالي، سينزلق الكتاب من بين يديكم.

اقرؤوها منفصلة واحدة اليوم، وواحدة غدا، وفيما بعد، ستثير واحدة منها أو أكثر في قلوبكم شيئا ما، حتما. أما في طبعة جريدة «البشير الأوربي» فقد جاء: «أن تلك الملاحظات والأفكار والتصورات العابرة التي دوّنها الشاعر تحت انطباعات الحياة ّ المعاصرة، العلنية والسرية، كانت للسنوات الخمس من عام 1878 وحتى 1882".

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