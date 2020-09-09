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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى العراق لـ269.578

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:46 ص
كورونا فى العراق
كورونا فى العراق
وكالات
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سجلت وزارة الصحة العراقية في ساعة متأخرة من، أمس الثلاثاء، عن إصابة 4894 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات على مستوى البلاد إلى 269.578، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7.657 مع تسجيل 68 حالة وفاة جديدة.

كما سجلت الوزارة 3465 حالة تعاف جديدة الثلاثاء، لتصل حصيلة الشفاء إلى 206.324، وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر إن 90 % من الإصابات في العراق تتراوح ما بين خفيفة إلى معتدلة، حيث تزيد نسبة الشفاء على 76 %.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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