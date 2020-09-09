إصابات كورونا فى إيران تتخطى الـ391 ألفًا

تجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في إيران 391 ألفًا حتى الساعة 12 منتصف ليل أمس الثلاثاء.وأعلنت سيما سادات لاري، المتحدثة باسم وزارة الصحة والتعليم الطبي الإيرانية، عن 2302 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في إيران إلى 391.112 حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات بواقع 132 لتصل الحصيلة إلى 22542.وأكدت أن إيران، وهي الدولة الأشد تضررا في الشرق الأوسط، سجلت إجمالي 337.414 حالة تعاف من المرض حتى الآن، بينما لا يزال هناك 3713 مريضا في حالة حرجة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو ( كوفيد-19 ) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.