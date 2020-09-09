أمريكا تعاقب وزيرين لبنانيين سابقين لدعمهما «حزب الله»

أعلنت الحكومة الأمريكية، أمس الثلاثاء، أنها فرضت عقوبات على وزيرين لبنانيين سابقين بتهمة دعم تنظيم "حزب الله".وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن الوزيرين السابقين في الحكومة اللبنانية يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل أدرجا على اللائحة السوداء لضلوعهما في الفساد وتقديم الدعم المادي لحزب الله، الذي تصنفه واشنطن منظمة إرهابية أجنبية.وبحسب البيان، شغل يوسف فنيانوس منصب وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني في الفترة من 2016 إلى 2020، في حين كان علي حسن خليل وزيرا للمالية في الفترة من 2014 إلى 2020.وقال البيان إنه تم حظر جميع ممتلكات ومصالح المستهدفين في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من الدخول في أي معاملات تجارية معهما.