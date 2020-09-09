صدور النسخة العربية لكتاب «تمارين فى الإعجاب»

صدرت حديثًا عن منشورات الجمل٬ النسخة العربية لكتاب "تمارين في الإعجاب" للمفكر الروماني إميل سيوران، ومن ترجمة آدم فتحي.في هذا الكتاب صاغ "سيوران" بوتريهات لأشخاص مثل ميرسيا إلياد٬ وصاموئيل بيكيت. وهناك أيضا إعجاب سيوران بامرأة مجهولة يتحدث عنها في هذا النص.وعن هذه السيدة المجهولة يقول "سيوران":لم ألتقيها سوى مرتين هذا قليل٬ ولكنَّ الاستثنائيَّ لا يقاسُ بمقاييسِ الزَّمن. كانتْ طلعتها الغائبة والمحيِّرة ما شدَّني إليها على الفور، همساتها إذ لم تكن تتكلم، بل تهمس، حركاتها المضطربة، نظرتها غير المتتبعة للأشخاص أو الأشياء، رونق طيفها الأخاذ. "من تكونين؟ ومن أي مكان جئت؟" كان هذا السؤال الذي نرغب طرحه عليها فور رؤيتها. لم تكن تستطيع الإجابة، إذ كانتْ شديدة التماهي مع سرها أو عاجزةً عن خيانته.لم يعرف أحدٌ كيف كانتْ تتنّفس، أو بأيِّ لعبة كانتْ تخضع لسلطان النَّفَس، أو ما كانتْ تبحث عنه بيننا. الأكيد أنها لم تكن من هنا، ومشاركتها لسقوطنا في الزَّمن كان أدبًا منها أو حبَّ استطلاع.