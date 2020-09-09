تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه السعودية

صرح العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت، صباح الأربعاء، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة.وأشار "المالكي"، إلى أن الطائرة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.وكانت قد أعلنت قوات التحالف، الأحد، عن اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية، أطلقتها المليشيات الحوثية باتجاه الأراضي السعودية.