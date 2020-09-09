افتتاح مصلى السيدات بمسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس

وافق الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف،÷ على فتح مصلى السيدات لمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس، لأداء السيدات للصلاة به اعتبارا من ظهر الثلاثاء المقبل ١٥ ٩ ٢٠٢٠ م أوقات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، على أن يفتح المصلى قبل الصلاة بعشر دقائق ويغلق بعدها بعشر دقائق، مع التزام من تحضر للصلاة بارتداء الكمامة واصطحاب المصلى الشخصي ومراعاة علامات التباعد، مع عدم السماح بأداء الدروس أو عقد جلسات تلاوة أو غيرها وقصر الأمر على أداء الصلاة.وأكد "جمعة"، في بيان له، على عدم فتح دورات السيدات، وبذات الضوابط التي تقام بها الصلوات بمصلى السيدات بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.