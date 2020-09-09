محمد بن سلمان يبحث مع وزير دفاع اليابان أمن الملاحة البحرية

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني تارو كونو التعاون في مجالات الدفاع وأمن الملاحة البحرية.وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المحادثات استعرضت آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان، وبحثت قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.