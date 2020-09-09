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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول أمريكى: تقدم بمحادثات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 05:11 ص
ديفيد شينكر
ديفيد شينكر
وكالات
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أعلن مسؤول أمريكي أنّ المحادثات التي تجري بواسطة واشنطن لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل تحرز "تقدّمًا تدريجيًا"، مبديًا أمله بتوقيع اتّفاق إطار في غضون أسابيع يتيح للبنان وإسرائيل البدء في مفاوضات لحلّ هذا النزاع.

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر "أعتقد أننا نحقّق تقدّمًا تدريجيًا".

وتابع خلال مؤتمر عبر الهاتف مع صحافيين لبنانيين "أتطلّع إلى الانتهاء من اتفاق الإطار لكي تتمكّنوا مع الإسرائيليين.. من المضي قدمًا نحو التفاوض حول حدودكم، وآمل أن أتمكّن من العودة إلى لبنان وتوقيع هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة"، موضحا أنّ "هذا الأمر سيعطي فرصة للبنان وإسرائيل للبدء بتحقيق تقدم فعلي".

ورفض شينكر الإدلاء بتعليق حول العقبات التي واجهت الاتفاق لكنّه قال إن جولات مكوكية أمريكية لأكثر من عام بين البلدين من أجل التوصّل إلى تفاهم مبدئي كانت "للأسف مضيعة للوقت".

وكانت قد أعلنت الحكومة الإسرائيلية في عام 2019 أنها وافقت على إجراء محادثات مع لبنان بوساطة أمريكية لحلّ النزاع القائم حول الحدود البحرية.

ومطلع أغسطس صرّح رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنّ المحادثات مع الأمريكيين في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل أصبحت "في خواتيمها".

وتُعدّ قضية الحدود البحرية المشتركة مسألة شائكة، خصوصًا بسبب النزاع القائم حول حقوق التنقيب الساحلي.

ففي فبراير 2018 وقّع لبنان أول عقد له للتنقيب البحري عن الغاز والنفط في رقعتين في المتوسط مع اتحاد شركات يضم "توتال" و"إيني" و"نوفاتيك".

وفي أبريل أعلنت بيروت أنّ عمليات الحفر الأولية في الرقعة الرقم أربعة أظهرت وجود غاز لكن ليس بكميات مجدية تجاريًا.

ولم تبدأ عمليات استكشاف الرقعة الرقم تسعة التي تضم جزءًا متنازعًا عليه مع إسرائيل.

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