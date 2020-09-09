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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

العرض الراقص «الخادمتان» بالمسرح المكشوف فى الأوبرا.. الليلة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 02:23 ص
عرض الخادمتان
عرض الخادمتان
نضال ممدوح
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تستقبل خشبة المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ عرض "الخادمتان" والذي تقدمه فرقة الرقص المسرحى الحديث٬ تحت إشراف مديرها الفنى وليد عونى العرض من تصميم وإخراج سالي أحمد.

العرض يعد معالجة لمسرحية تحمل نفس الإسم للكاتب الفرنسي جان جينيه ويتناول قضايا إنسانية هامة تستند إلى مجموعة من المثل العليا والقيم النبيلة منها العدل، الحق٬ الخير٬ الجمال٬ والسلام، احترام الآخر والمساواة.

كما يؤكد العرض علي أن غياب هذه القيم٬ يتسبب فى ظهور تأثيرات سلبية على المجتمع، كما يشير إلى الصراعات والأزمات والظروف غير الطبيعية التي مر بها العالم خلال العام الجاري 2020 وينتهي إلى إثبات القدرة البشرية على مواصلة معزوفة الحياة عن طريق السعي والمحاولات المتكررة.

ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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