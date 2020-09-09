لأول مرة.. ياسمين البشبيشى تلتقى بـ محمد رجب فى «ضربة معلم»

تشارك الفنانة الشابة ياسمين البشبيشى النجم محمد رجب مسلسل "ضربة معلم"، الذى بدأت فى تصويره خلال هذة الفترة الماضية، وهذا يعد أول تعاون وأول عمل يربط بينهما.المسلسل من تأليف أحمد عبد الفتاح وإنتاج شركة سينيرجى تامر مرسى، وإخراج إسماعيل فاروق.الجدير بالذكر أن من آخر أعمال الفنانة الشابة ياسمين مسلسل "قمر هادى" مع النجم هانى سلامة والفنانة يسرا اللوزى.