مفتى موسكو يكشف عن إصابته بكورونا

كشف مفتي مدينة موسكو إلدار علاء الدينوف عن إصابته بفيروس كورونا.وقال المفتي في رسالة بالفيديو وجهها إلى متابعيه عبر تطبيق "إنستجرام": "لقد مرضت للأسف منذ فترة معينة، فقد لحق كوفيد19- بعائلتي أيضًا.. كانت هناك أيام عصيبة ولم يتم التشخيص في الحال، وإذا كانت ثمة أعراض معينة، لكننا ظننا حتى النهاية أنه ليس كوفيد بل مرض تنفسي عادي أو إنفلونزا.غير أنه جرى تأكيد الإصابة بكوفيد19-"، حسبما أفاد موقع قناة "روسيا اليوم".ويتولى إلدار علاء الدينوف إفتاء العاصمة الروسية منذ عام 2013، بعد أن كان إمامًا في مسجد موسكو الجامع منذ عام.2003