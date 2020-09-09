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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

«أبل» تطالب بتعويضات من مطورة لعبة «فورتنايت» فى نزاع على متجر التطبيقات

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:18 ص
لعبة فورتنايت
لعبة فورتنايت
وكالات
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رفعت شركة أبل أمس الثلاثاء دعاوى مضادة على شركة إبيك جيمز، مبتكرة لعبة فورتنايت، تطالب بتعويضات عن رسوم خسرتها على متجر التطبيقات وأضرار أخرى، وتسعى للحصول على أمر بمنع مطورة اللعبة من استخدام نظام الدفع الخاص بها داخل التطبيق.

ودخلت أبل وإبيك جيمز في معركة قانونية منذ أغسطس، عندما أطلقت مبتكرة اللعبة الشهيرة نظام الدفع الخاص بها داخل التطبيق للتحايل على ما أسمته ممارسات أبل الاحتكارية.

ويشترط متجر تطبيقات أبل على مطوري الألعاب استخدام نظام الدفع الخاص بأبل ودفع عمولة 30 في المئة.

وحالت أبل دون استطاعة إبيك جميز على توزيع التحديثات أو التطبيقات الجديدة من خلال متجر أبل لترفع إبيك دعوى قضائية على أبل مدعية أن ممارسات متجر التطبيقات لديها تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار.

وسمحت المحكمة لأبل بمنع إبيك من توزيع إصدارات جديدة أثناء نظر القضية، لكن الإصدار الحالي من فورتنايت لا يزال ساريا وكذلك نظام الدفع الخاص بإبيك.

وقالت أبل إنها ستسمح بعودة فورتنايت إلى متجر تطبيقاتها إذا أزالت إبيك ميزة الدفع المباشر.

لكن إبيك رفضت، قائلة إن الامتثال لذلك الطلب سيمثل "تواطؤا مع أبل للحفاظ على احتكارها للمدفوعات داخل التطبيق على (نظام تشغيل) آي.أو.إس)".

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