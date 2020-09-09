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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. مسعود شومان بضيافة «كل يوم شاعر»

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:45 ص
مسعود شومان
مسعود شومان
نضال ممدوح
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يحل الشاعر مسعود شومان٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ ضيفًا على برنامج "كل يوم شاعر"٬ والذي تنظمه لجنة الشعر بالمجلس الأعلى للثقافة٬ ويبث "أونلاين" عبر صفحة المجلس الرسمية بـ"يوتيوب".

ومن المقرر أن يقدم "شومان" قراءة لمجموعة من قصائد شعرية بعنوان: "دكان للخردة- بس مين يفهم- العطار".

يشار إلي أن "مسعود شومان" شاعر عامية٬ وباحث في الدراسات النقدية والشعبية والأنثروبولوجية. ومن دواوينه الشعرية: صاحب مقام٬ بس مين يفهم٬ اكتبوا تحت الظلام بكرة٬ دكان للخردة٬ رجلي أتقل من سنة 67، الديك الفنان٬ قبل ما يردموا البحيرة٬ اخلص لبحرك٬ ما تقفشي عند بداية الحواديت٬ عارف يارب وغيرها.

ومن دراساته البحثية والنقدية صدر له كتب: مساحات الإلتباس والوعي بالنص الشعبي٬ معجم أدباء مصر٬ الموسوعة المصرية لأغنيات الطفل الشعبية٬ الخطاب الشعري في الموال٬ مربعات ابن عروس٬ الشعر الشعبي، دراسة تحليلية في تشكيل النماذج الإنسانية وغيرها.

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