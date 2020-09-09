«سبيل الغارق.. الطريق والبحر» رواية جديدة لـ«ريم بسيونى»

تصدر خلال أيام عن دار نهضة مصر للنشر٬ أحدث إبداعات الكاتبة دكتورة ريم بسيوني٬ تحت عنوان «سبيل الغارق.. الطريق والبحر».وفي تصريح خاص لــ«الدستور» حول الرواية وموضوعها قالت «بسيوني»: «هي رواية مختلفة تمامًا، ورغم أنها تاريخية إلا أنها تطرح أسئلة عميقة على أكثر من مستوى٬ سواء على مستوى مصر أو العالم٬ أو على مستوى الإنسان والنفس البشرية، استعملت فيها تقنية جريئة، يارب تعجب القارئ».يشار إلي أن ريم بسيوني، كانت قد فازت العام الماضي 2019 بجائزة نجيب محفوظ٬ التي تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن روايتها «أولاد الناس.. ثلاثية المماليك»، كما فازت بجائزة ساويرس الأدبية عن روايتها «الدكتورة هناء»، وجائزة أحسن عمل مترجم في الولايات المتحدة الأمريكية عن روايتها «بائع الفستق».الدكتورة ريم بسيوني صدر لها روايات: «الدكتورة هناء٬ مرشد سياحي٬ أشياء رائعة٬ الحب علي الطريقة العربية٬ رائحة البحر٬ بائع الفستق».