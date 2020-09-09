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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا يشارك فى المنتدى الوزارى الإقليمى لدول آسيان

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:13 ص
فرانسوا فيليب شامبين
فرانسوا فيليب شامبين
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أعلن وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب شامبين اليوم الثلاثاء، عن مشاركته في المؤتمر ما بعد الوزاري السنوي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وكندا، وكذلك المنتدى الوزاري الإقليمي لرابطة أمم جنوب شرق آسيا، واللذان من المقرر عقدهما عن طريق خاصية الفيديو في 10 و12 سبتمبر 2020 على التوالي.

ووفق بيان صادر عن الخارجية الكندية، سيسلط الوزير الضوء، خلال المؤتمر، على علاقة كندا المتنامية مع الدول الأعضاء في الآسيان، ويناقش تدابير ملموسة للمساعدة في تعزيز التعاون والتعاون السياسي والاجتماعي والثقافي، كما تركز الاجتماعات أيضًا على مناقشة سبل تعزيز الأمن والحكم الرشيد والتجارة والاستثمار، فضلًا عن شراكات التنمية بين كندا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

كما يتحدث الوزير شامبين عن كيفية استمرار كندا، إلى جانب شركائها في آسيا وحول العالم، في العمل معًا في مكافحة جائحة كوفيد-19.

وقال الوزير: "بصفتها دولة في المحيط الهادئ، تقدر كندا بشدة علاقتها المتنامية مع جميع الدول الأعضاء في الآسيان.. من خلال العمل معا، يمكننا معالجة القضايا العالمية الحاسمة، بما في ذلك دعم السلام والأمن والتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي للجميع".

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