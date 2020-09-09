قوة أمنية تنقذ سيدة ونجلتها من الغرق فى ترعة بالمنيا

تمكنت قوة أمنية من إنقاذ إحدى السيدات ونجلتها، إثر إستغاثتهما لسقوطهما بالمجرى المائي لإحدى الترع بجوار أحد الارتكازات الأمنية بدائرة مركز المنيا.يأتي ذلك بعد أن انزلقت قدم السيدة أثناء سيرها بجوار المجرى المائي للترعة وسقطت داخله، فقامت نجلتها بالقفز خلفها لمحاولة إنقاذها فجرفهما التيار.. ووجها الشكر لرجال الشرطة لسرعة إنقاذهما.