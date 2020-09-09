تاريخ الأوبئة فى مصر محاضرة أونلاين لــ خلف الميرى

يحل الباحث الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ المعاصر بجامعة عين شمس٬ في الثامنة والنصف من مساء اليوم الأربعاء٬ ضيفًا على برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث أونلاين عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، حيث يقدم محاضرة بعنوان "الأوبئة والتاريخ في مصر الحديثة".وتتطرق المحاضرة إلى الأوبئة التي أصابت المصريين في العصر الحديث٬ ومن بينها: الوباء الأصفر في حكم المماليك٬ طاعون إسماعيل عام 1791٬ وباء الكوليرا أعوام 1883، 1902، 1947، الملاريا عام 1943، أنفلونزا الطيور عام 2006، أنفلونزا الخنازير، 2014.وتأتي المحاضرة في إطار مبادرة "الثقافة بين إيديك" التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات الثقافية التي تعرض أونلاين تحت عنوان (ثقافة أونلاين) والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة بأمانة د.هشام عزمي.