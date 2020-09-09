لبنان: 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 498 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 21324 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.وأشارت الوزارة - في بيان لها في ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء - إلى تسجيل 7 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 207 حالات.وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 11096 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.