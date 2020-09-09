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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا: 3168 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 07:04 ص
كورونا
كورونا
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، أمس الثلاثاء، تسجيل 8964 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 3168 إصابة تم تشخيصها خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأفادت وزارة الصحة، في تقرير نقلته صحيفة "إل باييس" الإسبانية، بأن إجمالي الإصابات المسجلة في إسبانيا ارتفع منذ بدء تفشي الفيروس إلى 534 ألفًا و513 حالة، فيما ارتفعت الوفيات المرتبطة بالفيروس المسجلة في البلاد إلى 29 ألفا و594 حالة. وأشارت الصحيفة إلى أن العدد الحقيقي أكبر بكثير من المسجل، مؤكدة "وفاة الآلاف من المصابين دون تشخيص".

وأصبحت إسبانيا رسميا، أمس، أول بلد أوروبي يتجاوز 500 ألف إصابة مسجلة بـ"كوفيد-19"، وذلك بعد تسجيل 26 ألفًا و560 إصابة جديدة من الجمعة وحتى الاثنين، ليصل إجمالي الإصابات إلى 525 ألفًا و549 حالة.

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