المغرب يسجل 1941 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الثلاثاء، تسجيل 1941 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 75721 حالة.وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية من التحاليل المختبرية، بلغ 2 مليون و39 ألفًا و669 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.وأضاف البيان أنه تم تسجيل 33 وفاة جديدة، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 1427 حالة.كما تم تسجيل 1143 حالة شفاء إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للمتعافين إلى 57239 شخصًا.