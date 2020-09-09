مصدر أمنى ينفى استشهاد 4 من قوات الأمن بسبب الإزالات بأسيوط

نفى مصدر أمنى ما بثه أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاركة تضمنت الإدعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتي "بورسعيد – السويس " نتيجة اعتراض الأهالي للقوات والمعدات، بالإضافة إلى استشهاد أربعة من قوات الأمن بمحافظة أسيوط على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة.وأكد المصدر أن ما تم بثه فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، ويأتي في إطار بث الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام.