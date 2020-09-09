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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

جورج فخرى يستعرض معالم القاهرة فى 44 صورة فوتوغرافية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:46 ص
معالم القاهرة فى
معالم القاهرة فى 44 صورة فوتوغرافية
نضال ممدوح
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تحتضن قاعة آدم حنين، التابعة لمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية٬ في السادسة من مساء اليوم الأربعاء٬ افتتاح معرض للتصوير الفوتوغرافي بعنوان "عن معالم القاهرة التاريخية" للفنان جورج فخري.

ويستعرض المعرض من خلال 44 صورة فوتوغرافية، عبق وحضارة التاريخ لأهم معالم القاهرة التاريخية، ويستمر حتى 14 سبتمبر الجارى، ويأتى المعرض ضمن خطة فعاليات أنشطة القطاع لشهر سبتمبر.

يشار إلى أن "جورج فخري" شارك في العديد من المعارض الجماعية٬ من بينها: بينالى الأقاليم فى بورسعيد، معرض الكاميرا والفنان لفنانى الجمعية المصرية للتصوير الفوتوغرافى بقاعة الفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية يونيو 2009.

معرض فوتوغرافيا لفنانى الجمعية المصرية للتصوير الفوتوغرافى بقاعة راتب صديق بأتيليه القاهرة يونيو 2009، معرض رمضانيات٬ فنانى الجمعية المصرية للتصوير الفوتوغرافى بقاعة الفنون بالمكتبة الموسيقية سبتمبر 2009.

معرض رؤى ضوئية للجمعية المصرية للتصوير الفوتوغرافى بقاعة الفنون بالمكتبة الموسيقية بدار الأوبرا يونيو 2010، معرض التصوير الفوتوغرافى مصر أم الحضارات بمركز طلعت حرب الثقافى يوليو 2011، ومعرض صالون 6×6 الدورة العاشرة بعنوان معدية نمرة 6 بمركز كرمة بن هانئ سبتمبر 2014.

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