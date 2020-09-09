فرنسا: 39 وفاة و6544 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية، أمس الثلاثاء، تسجيل 39 حالة وفاة و6544 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة منذ بدء الأزمة إلى 335 ألفًا و524 حالة، توفى منهم 30 ألفًا و764 شخصًا.وتمثل الإصابات المسجلة في اليوم الأخير ارتفاعًا كبيرًا عن إصابات الأمس، والذي شهد تسجيل 4203 حالات، لكنها تُعد أقل مقارنة بأيام الجمعة والسبت والأحد الماضيين (والتي شهدت تسجيل ما بين 7 آلاف و9 آلاف حالة)، حسب ما ذكرت صحيفة "لو فيجارو" الفرنسية غبر موقعها الإلكتروني.