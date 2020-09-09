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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا فى موريتانيا لـ 7164

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 12:39 ص
موريتانيا
موريتانيا
أ ش أ
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أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الثلاثاء، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7164 إصابة مؤكدة.

وأكد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - أنه تم تسجيل 25 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6676 شخصا، ووصل عدد الوفيات إلى 160 وفاة، في حين يتابع 328 علاجهم في المستشفيات.

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