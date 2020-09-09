ارتفاع إصابات كورونا فى موريتانيا لـ 7164

أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، الثلاثاء، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7164 إصابة مؤكدة.وأكد بيان للوزارة - بثته الإذاعة الموريتانية - أنه تم تسجيل 25 حالة شفاء ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 6676 شخصا، ووصل عدد الوفيات إلى 160 وفاة، في حين يتابع 328 علاجهم في المستشفيات.