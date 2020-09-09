إيطاليا: 10 وفيات و1370 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، حتى الساعات الأخير من أمس الثلاثاء، 10 وفيات و1370 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وذكر التقرير اليومي للوزارة أن هناك 1370 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع عدد الحالات المصابة منذ بداية حالة الطوارئ، إلى 280 ألفًا و153 حالة، حسب وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل عشر وفيات جديدة في الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات في إيطاليا إلى 35 ألفًا و563 حالة.