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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليونان تفرض عزلًا تامًا على 3 مخيمات للمهاجرين بسبب كورونا

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 04:30 ص
مخيمات للمهاجرين
مخيمات للمهاجرين
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قررت الحكومة اليونانية فرض "حجر صحي تام" اعتبارًا من أمس الثلاثاء حتى 21 سبتمبر الجاري، على ثلاثة مخيمات للمهاجرين قرب أثينا بعد أن سجلت فيها أول إصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الحكومة - في بيان أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية أمس الثلاثاء - أنه سيتم فرض حجر صحي تام على مخيمات ملاكاسا وشيستو (شمال وغرب أثينا) وإليوناس قرب العاصمة.

وسجلت الأسبوع الماضي السلطات اليونانية أول حالة إصابة بفيروس كورونا في مخيم موريا الرئيسي في جزيرة ليسبوس حيث يقيم 12700 شخص، أي ما يتجاوز قدرته الاستيعابية بأربع مرات.

وبعد إجراء 2000 فحص للكشف عن كورونا، ظهرت 35 حالة إيجابية على الأقل في موريا.

وأكدت الوزارة اليونانية لشؤون الهجرة أن شخصا واحدا فقط أظهر أعراضا، بخلاف الأشخاص الـ 34 الآخرين، مضيفة أن المصابين الـ 35 نقلوا إلى مكان مجهز لعزلهم.

جدير بالذكر أن وجود عشرات آلاف طالبي اللجوء في مخيمات غير صحية في البلاد، يثير قلق السلطات اليونانية، ومنذ منتصف مارس الماضي فرضت السلطات إجراءات صارمة للتنقل في مخيمات المهاجرين، لا تزال قائمة حتى الآن على الرغم من انتقادات منظمات غير حكومية لحقوق الإنسان.

وسجلت اليونان 289 وفاة بسبب فيروس كورونا، ولم تتأثر بشدة مثل البلدان الأوروبية الأخرى، ولم يتم تسجيل أي وفيات حتى الآن في مخيمات المهاجرين.

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