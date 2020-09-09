9 شركات أدوية تتعهد بالتدقيق فى لقاحاتها المرشحة للاستخدام ضد كورونا

تعهّد رؤساء 9 شركات عالمية لصناعة الأدوية، الثلاثاء، بالتدقيق الكامل في لقاحاتها المرشحة للاستخدام ضد فيروس كورونا المستجد قبل التقدم للحصول على موافقة السلطات الفيدرالية الأمريكية على تسويقها في الولايات المتحدة.وفي بيان مشترك، قال الرؤساء التنفيذيون لشركات "أسترازينيكا"، "جونسون آند جونسون"، "موديرنا"، "نوفافاكس"، "ميك"، "سانوفي"، "جلاكسو سميث كلاين"، "فايزر"، و"بيونتك": "نحن، شركات الصيدلة البيولوجية الموقعة أدناه، نود توضيح التزامنا المتواصل بتطوير واختبار اللقاحات المحتملة لكوفيد-19 بما يتفق مع المعايير الأخلاقية العليا والمبادئ العلمية الراسخة"، حسب ما نقلت صحيفة "يو.إس.إيه. توداي" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني.وأشارت الصحيفة إلى أن، البيان يأتي مع تصاعد المخاوف بين مسئولي الصحة العامة والعلماء والأطباء من إمكانية ضغط البيت الأبيض سياسيا على إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للموافقة على بدء استخدام لقاح قبل انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر المقبل.وقال ترامب خلال مؤتمر بالبيت الأبيض، أمس، إن اللقاح "سيكون آمنا وفعال للغاية، وسيتم تقديمه قريبًا جدًا"، مضيفًا أنه قد يتوفر خلال الشهر المقبل.وبحسب الصحيفة الأمريكية، تعمل الشركات الـ9، سواء منفردة أو بشكل مشترك، على تطوير لقاحات محتملة ضد فيروس كورنا المستجد بتمويل جزئي على الأقل من الحكومة الأمريكية، التي قدمت حتى الآن ما يصل إلى 10 مليارات دولار لهذا الغرض.