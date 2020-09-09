افتتاح عرض «على بابا والأربعين حرامى» بمسرح البالون.. الليلة

تستقبل قاعة صلاح جاهين التابعة لمسرح البالون بالعجوزة٬ في الثامنة من مساء اليوم الأربعاء٬ أولى ليالي عرض عرائس الماريونت "علي بابا والأربعين حرامي"."علي بابا والأربعين حرامي" من إنتاج فرقة تحت 18 برئاسة المخرج عبد المنعم محمد، أشعار محمد الزناتى، ألحان محمد رؤوف، توزيع كرم صفوت، ديكور هند مصطفى، تصميم عرائس محمد فوزى بكار، إعداد عبد المنعم محمد، إخراج حسن الشريف.العرض أداء حركى: "عماد عبد العظيم، هشام إبراهيم، محمد نوفل، باسم نور،محمد فوزى بكار، أحمد صالح، حمزة خاطر، رشا جميل، وأداء صوتى "هبة محمد، وفاء السيد، حمزة خاطر، أحمد شومان، محمد جاد، نور الشرقاوى، عماد عبد العظيم، حسن الشريف"، أداء صوتى لشخصية على بابا إهداء من الفنان محمد الصاوى.ويقام العرض مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.