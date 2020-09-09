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الأربعاء 09 سبتمبر 2020 الموافق 21 محرم 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

103 وفيات بالسودان جراء السيول

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 01:28 ص
السيول في السودان
السيول في السودان
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أعلنت وزارة الداخلية السودانية ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات في مختلف الولايات، منذ بداية فصل الخريف لعام 2020، إلى 103 وفيات، و50 مصابًا.

وأوضحت وزارة الداخلية، حسب تقرير للمجلس القومي للدفاع المدني، أن 27 ألفًا و341 منزلًا، انهار بشكل كلي، فيما انهار بشكل جزئي 42 ألفًا و210 منازل، وأشار التقرير إلى تضرر 179 مرفقًا، و359 متجرًا ومخزنًا، ونفوق 5482 رأس ماشية.

وفصل التقرير الخسائر الحديثة في مختلف الولايات، وأبرزها ولايتي الخرطوم، والقضارف في الشرق.

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