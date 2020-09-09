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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

اليوم.. ورشة مجانية حول فن الديكور بمركز الثقافة السينمائية

الأربعاء 09/سبتمبر/2020 - 06:49 ص
مركز الثقافة السينمائية
مركز الثقافة السينمائية
نضال ممدوح
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يُقيم مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما٬ برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، وإشراف الناقد السينمائي مجدي الشحري، مدير عام مركز الثقافة السينمائية٬ في السابعة من مساء اليوم الأربعاء٬ ورشة بعنوان "مدرسة الديكور السينمائى".

الورشة مجانية للهواة ومحبي فن الديكور٬ ويشرف على الورشة مهندس الديكور شادي العناني، وتقام الورشة في مقر مركز الثقافة السينمائية ٣٦ شارع شريف- القاهرة.

وتقام الورشة مع التشديد على اتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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اليوم.. ورشة مجانية حول فن الديكور بمركز الثقافة السينمائية

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